北韓推祟奇招治新冠 教民眾鹽水漱口飲金銀花茶

北韓自發現首宗新冠確診後，當地錄得大量發燒病例。外媒報道指，北韓當局指示民眾用鹽水漱口治療新冠肺炎，又建議民眾一日飲3次金銀花或柳葉茶，緩和發燒症狀。北韓官媒播放民眾採訪片段，大讚傳統治療好處。

世衛憂爆發新變種 指無打疫苗風險高 【下一頁】

路透社報道指，北韓公共衛生部副部長金回勳周一（16日）接受官媒採訪時表示，北韓由隔離方針改為治療患者，透露每日錄得數十萬宗發燒病例。官媒同時鼓勵患者使用止痛藥和退燒藥，如布洛芬、阿莫西林及其他抗生素。

此外，官媒亦建議民眾每日用鹽水漱口、每日飲三杯金銀花茶或柳葉茶治療新冠肺炎。電視播放民眾接受採訪片段，大讚傳統療法是最好，又指丈夫要子女每天早晚用鹽水漱口。

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發燒人數續增加 派萬人追蹤潛在感染者 【下一頁】

有首都平壤的年老居民表示，飲薑茶及增加室內通風有助對抗新冠病毒，雖然一開始憂慮新冠疫情，當聽從醫生建議後，認為新冠肺炎並沒有大不了。

BBC指，北韓由於缺乏大規模新冠檢測能力，無法對所有發燒患者作病毒檢測，因此將這次疫情定性為「發燒」。

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責任編輯：郭麗明