【室內設計】90後新婚夫婦購入傲雲峰 花53萬裝修480呎愛巢 玻璃窗書房增全屋採光度 設寵物通道方便愛貓進出

新婚兩口子當然要將家居打造成自己喜歡的模樣，變成溫暖家居。而香港一向不少愛貓之人，在裝修時也會顧及到「主子」的需要。是次要介紹的單位是位於土瓜灣的傲雲峰，實用面積約480平方呎，裝修費約53萬；全部設計連裝修大約用了3個月。

這單位居住了2人，包括兩個成人及一隻貓。裝修原因是90後的新婚夫婦購入二手單位作愛巢，而單位原則屬於兩房，但上手業主將其打通成一房，屋主在今次重新裝修後將其還原成兩房，分別用作睡房以及書房。

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業主在設計上要求以現代風格為主，更加設了屏風化解風水問題，避免入屋時直達露台。為了節省空間，設計師更在睡房及書房中間以儲物櫃取代磚牆作間隔，同時亦擴大了原有洗手間的空間。

由於單位屬於長形廳，最大的間隔改動是客廳最深處採光度略為不足，設計師先將書房牆身改成半玻璃間隔，讓書房內窗戶的光線可透出客廳，使全屋感覺更為光猛。而難題在於書房為鑽石型，設計師做了個斜角樓梯型書櫃用作修飾牆身，增加儲物量之餘亦不阻礙出入。書房亦間了一幅牆櫃，變做化妝枱，為女戶主提供專屬位置。

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在入門位置方面設置軟墊坐椅，方便户主或有客人出入時可作換鞋之用。而坐椅旁設玻璃櫃供户主放置收藏品，櫃內設柔和燈光照明，不失和諧和溫暖感。在另一邊的廚房則像開放式，沒有了實門的分隔，相對能增強空間感，避免形成侷促和有壓迫的感覺。

此外，由於户主有養寵物的關係，所以設計師亦在主人房的門加設寵物通道，方便愛貓在關門時也可以自由出入。在客廳的盡頭亦放置貓跳台，供愛貓提供玩樂空間。主人房設大型衣櫃供户主作收納之用，同時亦將睡床設於窗台上，用盡每一吋空間。

而單位在設計時遇到的困難是由於廚房空間有限，需要將洗衣機轉為放置在浴室內。而裝修設計特點是特別訂造長形洗手盆，外觀整齊，同時亦可作寵物洗澡浴缸之用，一舉兩得。

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費用： 清拆：$4萬 泥水：$12萬 水電：$7萬 油漆：$5.5萬 木工：$3.5萬 雜項：$1萬 訂造傢俬：$20萬 總數：$53萬

*資料及圖片由 壹家壹室內設計 提供

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責任編輯：陸盈希