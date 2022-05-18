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【2022焦點新盤】白石角Silicon Hill第1期獲批預售　即上載樓書　最細開放式217呎起

股樓投資 16:16 2022/05/18

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由新地發展的白石角新盤Silicon Hill第1期，已獲批預售樓花同意書。發展商隨即上載項目樓書，料最快本月內推售。

Silicon Hill平面圖

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據樓書顯示，Silicon Hill第1期由5座住宅大樓組成，共提供576伙，戶型設開放式至三房間隔，實用面積由217至770平方呎不等。其中，開放式單位由217至222平方呎，一房單位由285至376平方呎，兩房單位由398至463平方呎，三房則由531至770平方呎。項目主打兩房，該戶型佔全盤逾半單位，而兩房或以下單位則佔全盤逾七成。

全盤最細單位見於全盤面積最細單位為翠景閣第2座、第3座及第5座A5室，實用面積217平方呎，屬開放式間隔，連22平方呎露台。而最大單位則位於翠景閣第3座12樓A1室，實用面積851平方呎，屬三房間隔，連262平方呎平台及475平方呎天台。

資料顯示，Silicon Hill位於白石角優景里63號，共分三期發展，合共提供1,871伙，第1期預計關鍵日期為2024年2月29日。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 Silicon Hill 白石角 預售樓花同意書 新地

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