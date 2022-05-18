【職場熱話】打工仔返零售出糧有佣抽 懷疑被計糧同事騙糧 猶豫應否當面揭穿？

不知道大家若在職場上遇到不公平的事情時會怎樣處理呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己一直於一店鋪做零售工作，而月薪除了有底薪外，還會有佣金提成，可是他近日卻發現自己的佣金與另一位負責計糧的同事有所不同，因而懷疑被那同事騙糧。

樓主指自己店鋪是由其中一位同事負責計糧，而店鋪有3名全職同事，理論上大家職位相同而工作內容又一樣，佣金提成應該理所當然地除開3份，然而最近2個月，樓主發現計糧的同事會分自己的佣金大份一些，例如當月佣金有2萬，那同事便會除4份，然後自己要2份，剩下的2份則是樓主與另一同事一人一份，而現時他與另一同事也發現了這個問題，於是他們向網民詢問該與那同事說還是直接跟老闆說才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「先問清楚你公司的分紅制度，不要想當然。」，「直接跟老闆說吧！」，也有人指，「一定要向老闆解釋清楚。」，「多一事不如少一事，有得分便算了吧！」。

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另有網民指，「我勸你在問老闆前先了解清楚人事關係，以免得罪公司內有權力的人。」，「這應該是老闆的問題。」。

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責任編輯：關海儀