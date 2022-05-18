【樓市熱話】父親提議兒子用綠表抽居屋 港男怕女友日後與長輩難相處 考慮租樓作罷

大家在用綠表抽居屋前，最好詢問另一半是否願意與長輩同住，以免產生爭拗，最近有網民於網上討論區「連登」發文，指近日父親建議自己用綠表來抽居屋，然而樓主考慮到父親的性格及女友的意願後，認為雙方難以相處，因而考慮租屋並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「當然是不用綠表抽，等買了樓而你又開始供後，你父母便不會搬出。」，「不要相信，若你母親不願回內地，則又不是要一同居住。」，也有人指，「租樓能少很多事情煩，租吧！」。

另有網民指，「先不要想太多吧，你知不知道有多麼難中。」，「你真的抽中了再想吧！」，「先租樓試一試同居再說吧！」。

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責任編輯：關海儀