【網民熱話】夫妻月入共4萬 育有一小孩 請工人還是自己湊感費煞思量

不少人在育有小孩後也會考慮請工人照顧小孩，而雙方則繼續上班，但近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己與另一半月入共約4萬，他們育有1小孩，然而他們正考慮應該請工人照顧小孩，還是一人留在家顧孩子才好，於是樓主向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「問題是請一位好工人並不容易，除非你能給很高的人工，然而這並不是你能負擔的。」，「 小孩是自己的，為甚麼要工人幫你照顧？」，也有人指，「 你們其中一人每月只有1萬多，即使請工人，你除了要支付人工外，還有很多雜費，可能最後人工也所剩無幾。」。

另有網民指，「真心說若1人上班也能撐起家庭，子女還是自己照顧好。」，「家家有本難唸的經，不論是請工人還是自己照顧，最重要是方便自己。」。

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責任編輯：關海儀