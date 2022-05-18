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【職場熱話】公司同事英文名撞名 HR竟要求改名 被嘲分化同事關係

理財智慧 16:49 2022/05/18

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無論是大公司還是小公司，有相同名字都是很常見的事，只要大家找到方法分辨對方便好，亦無理由要求同事改名。近日就有網民在討論區發文指新同事的英文名和其中一個男同事一樣，HR竟然詢問男同事可否改名，因而惹來熱議，更被指是無風起浪，分化同事關係。

樓主指與他同一部門的男同事收到HR電郵通知，說因為有新同事與他的英文名一樣，詢問男同事介不介意改名。而問男同事的原因是新同事身份證上面都有該英文名，所以想看男同事可不可以改名遷就對方。樓主質疑相同名字有甚麼奇怪？同名不同姓也很容易分，為甚麼一定要其中一方改名？改新名字若然難讀不也是造成大家的困擾，因而感到匪夷所思。

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同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

有網民嘲諷「叫中文名或綽號都可以，HR真是聰明」、「HR一開始不應該聘請相同名字的人」、「不醒人事部不是浪得虛名」、「這些HR炒得」、「HR根本無風起浪，分化同事及製造矛盾，叫人改名根本不尊重別人」。

【職場熱話】入職5年薪金較新同事低 打工仔感不滿 反被斥：年齡大就叻啲？下一頁

亦有網民指「相同名字問題在哪？別說公司，我只是同一部門都已經有2個同名，又怎麼樣」、「以前我公司有200人，相同名字很常見。通常是哪個年紀較大，就會加個大字在前面，如大Kelvin，小Kelvin。哪會叫人改名字？你們HR都非常低質」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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