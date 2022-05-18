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【電動車】蔚來升7%　據報中國正與車企商討今年新能源汽車補貼到期後延期、惟細則尚未敲定

股市 16:00 2022/05/18

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【電動車】據報中國正與車企商討今年新能源汽車補貼到期後延期　惟細則尚未敲定

除了汽車下鄉政策有傳即將出台之外，據外電引述3名知情人士表示，中國政府正與汽車廠商討論今年新能源汽車補貼到期後延期的問題，希望在整體經濟放緩的時候，幫助汽車市場持續增長。

消息人士指，包括工信部在內的多個政府部門正考慮在2023年繼續實施新能源汽車補貼政策，而包括補貼金額和適用車型等各項細則尚未敲定。由於討論情況尚未公開，消息人士不願具名。工信部和財政部未有回應消息。

電動車補貼計劃原定於2020年底前逐步取消，但中國政府將其延長了兩年，以刺激疫情後的需求。直至今年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上減少30%，新能源汽車購置補貼政策於今年12月31日終止，即今年底之後上牌的車輛不再給予補貼。

電動車走勢較強，比亞迪 （01211） 升2.5%，吉利 （00175） 升0.7%，蔚來 （09868） 升7.3%，理想 （02015） 升0.5%，小鵬 （09868） 則無升跌。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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【汽車股】據報內地汽車下鄉政策有望6月初出台　每輛車最多補貼5,000元人幣、比亞迪午後逆市續升2%

【上海復產】上海復工復產、新能源汽車行業產能利用率約46%

【電動車】內地2022年新能源汽車補貼削3成　明年起不再給予補貼

編輯：姚卓然

港股 汽車 疫情 新能源 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 經濟 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866） 電動車

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