【職場熱話】老闆要求太高？ 上班翌日被要求記熟所有產品及跑數 打工仔苦言：我係新人唔係超人

到新環境工作當然要時間適應，無論是上司還是員工都應給對方多點包容體諒。近日就有網民在討論區發文指自己因經濟問題決定轉行從事零售業，但上班第二日便被上司要求記得所有產品的資料，因而感到無奈，認為他是新人而非超人，為甚麼不能給予時間適應，更被罵到懷疑自己是否不適合上班。

樓主經歷：

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有網民認為「問心無愧，自問盡力便可。真的不行便當拿經驗，下份會更好」、「早走早著，這些公司就算疫情完結，做到上市也不會良心對待員工，只會永遠壓榨你」、「公司有問題，說實話寧願少賺些，轉工更好」、「市道差老闆肯定更加變態」。

亦有網民指「萬事起頭難，懷疑老闆要求太高，總好過懷疑自己」、 「這麼容易因為公司而懷疑自己不適合上班，你也挺脆弱」、「不需要為無理要求而大壓力，如果不是山窮水盡便辭職吧。啞忍不是最佳做法，保持心理健康也很重要」；有人則客觀稱「如果只會罵，之後沒跟你心平氣和地談事件和教你怎麼做，你可以開始找工作。這些上司根本不會帶人，跟他不會學到任何事，只會替他背黑鍋」。

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責任編輯：陸盈希