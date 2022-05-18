【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪

經歷連續兩年凍薪的公務員，今年終於有望加薪，影響公務員調薪幅度的2022年薪酬趨勢調查於周三（18日）公布。以上薪酬趨勢調查報告由公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處轄下薪酬研究調查組編纂，調查結果顯示，參與調查的公司在2021年4月2日至2022年4月1日12個月期間，給予僱員的平均薪酬調整幅度，該三級別的基本薪金指標為2.78%、4.06%、4.53%，而額外酬金指標則為0.42%、1.52%、3.77%。

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調查委員會委員現正詳細研究薪酬趨勢調查報告。視乎委員的分析及討論，調查委員會會在本年5月25日舉行的會議審核 及考慮 確認調查結果。 其後，調查委員會會向政府提交調查結果。

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按照既定做法，行政長官會同行政會議會在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他相關因素（例如：香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求及公務員士氣）後，就2022年至23年度公務員薪酬調整作出決定。

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以上調查結果反映111間參與調查的公司的128,929名僱員，在2021年4月2日至2022年4月1日12個月期間薪酬的變動。這些公司當中包括83間規模較大的公司（僱員人數為 100 或以上），以及 28 間規模較小的公司（僱員人數為 50 至 99）。這些公司是在所屬行業中被視為具代表性而又被普遍認為是穩健良好的僱主，並有一套合理和有系統的薪金管理方法。

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記者：陳詠妍