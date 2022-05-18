馬斯克稱下次選舉改支持共和黨 堅稱自己非右翼

美國中期選舉將在11月舉行，結果勢必左右美國政壇未來發展。世界首富馬斯克表示，將在即將到來的選舉中投票給共和黨候選人。馬斯克強調他並非右翼人士，堅稱他是溫和派，並在過往選舉中，幾乎全數皆支持民主黨。

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馬斯克（Elon Musk）周一（16日）在播客（Podcast）節目中宣布，將在下次投票中投予共和黨候選人，聽眾隨即報以熱烈的掌聲及笑聲。馬斯克在節目中解釋，民主黨被工會及律師過度控制。他其後補充，若看到民主黨做出不合乎民眾利益的事情，就是因為兩者以另一種形式壟斷。

馬斯克強調，他非右翼分子，堅稱自己屬溫和派（moderate）。馬斯克亦在節目中批評共和黨，指共和黨亦會因宗教狂熱等原因未能取得理想進展。馬斯克同時透露，過去幾乎都是投票給民主黨候選人，強調不能因此認為他不會投票給共和黨。

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馬斯克亦談及言論自由，稱在你不喜歡的人談論你不喜歡的事情時，言論自由會得到歷練，才是真正重要的時刻。他更以自己為例，指自己一直被媒體批評，但認為情況很好，並指媒體應該再付出雙倍努力（Do it twice）。而媒體對自己的批評更能證明，即使他擁有很多資源，實際上亦未阻止媒體行動，是一件好事（a good thing）。

馬斯克並未具體說明，將會在今年11的中期選舉，或是2024年的總統大選轉投共和黨。他在節目中提及社交平台Twitter，指平台非常左傾。對於有左翼人士憂慮，馬斯克收購Twitter將會變得右傾，馬斯克回應指，是次將會是一次中間派別人士收購（moderate wing takeover）。

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責任編輯：李俊儀