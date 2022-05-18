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【職場熱話】疫情求職路不順 兩次均遇惡頂女上司 打工仔感灰心：不如辭職唔好做

理財智慧 16:49 2022/05/18

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職場上有不如意的事很正常，但若然因為一點少事便說辭職又未免衝動了些。近日就有網民在討論區發文指因為疫情關係找工作已經不容易，兩次都遇著難頂的女上司因而感到灰心，更稱不如辭職，反正不同的工作都會遇到女人上司或要受氣。

樓主經歷：

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【職場熱話】部門只剩一人工作量大增 卻因行業偏門難搵工 打工仔猶疑應否辭職感煩惱下一頁

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

有網民認為「打工受氣不是很平常嗎？大家也是一樣」、「人生不如意十之八九，努力一定會有回報，只是時機未到」、「要學會找方法解決和開解自己，別想可以避。我20年都是跟女上司，收拾自己造型修養是上策」、「挫敗是走向成功道路」。

亦有網民指「那麼你女上司有沒有「痛腳」或死對頭，可以考慮用來對付她」、「既然是這樣為什麼不找份男上司的工作才做？不過其實男上司也一樣會有不好的人」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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編輯 疫情 職場文化 辭職

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