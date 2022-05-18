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【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元

股市 18:19 2022/05/18

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綠色債券暗盤出師不利，零售綠色債券 （新上市編號：04252） 今日（18日）發行，周四（19日）正式掛牌上市。即使綠色債券保證息率達2.5厘更勝iBond，綠色債券在三大證券行和個別銀行暗盤交易價都較發行價100元輕微低水，但幅度在1%以內。

不過，滙豐手機銀行下午3時17分報價顯示，綠色債券市價為贖回價格99.19%，一般情況下，銀行買賣價較港交所報價低，換言之，綠色債券暗盤價為99.19元，若以此價沽出，每手帳面蝕81元。

至下午6時15分，耀才、輝立和富途的零售綠色債券暗盤表現（發行價為100元）：

券商 暗盤最新報價（元） 最高報價（元） 最低報價（元）
耀才 99.95 101.00 99.95
輝立 99.70 100.05 99.50
富途 99.90 102.00 99.90

【ET財智Talk】晉達特約：通脹期間投資優質股　3大優勢你要知（立即收看）

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