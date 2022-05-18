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【大行看法】瑞信：劉鶴撑平台經濟釋出積極信號　任何利好政策出台或觸發估值重估

股市 15:27 2022/05/18

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【大行看法】瑞信：劉鶴撑平台經濟釋出積極信號　任何利好政策出台或觸發估值重估

中國全國政協昨召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，瑞信表示，此會議是在北京加強防疫措施之際舉行的，展示了政府推動數字產業健康及高質量發展的決心。

該行指，這會議意味中央在面對經濟較大下行壓力時，互聯網產業可協助提振經濟增長。從方向上講，它與最新不太嚴格的互聯網行業監管立場一致，因此，相信任何潛在的有意義且利好政策出台都可能觸發估值重估。

瑞信再指，要注意的是，該會議涵蓋了更廣泛的數字或技術相關主題如工業互聯網、中小企業數字化、平台經濟等。總括而言，儘管現階段缺乏具體措施，但相信論壇發出了積極信號。

國務院副總理劉鶴昨日出席會議時指出，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

港股 中國市場 中國 劉鶴

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