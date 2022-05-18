【車輛被盜危機】藍牙門鎖存漏洞　逾200萬部Tesla受影響

▲ 數碼保安公司NCC Group日前公布一項研究，發現全球多部使用藍牙LE技術的車輛門鎖都藏有漏洞，當中涉及全球超過200萬部Tesla Model 3和Model Y。

藍牙門鎖看似相當方便，但背後卻隱藏著車輛被盜的危機。數碼保安公司NCC Group日前公布一項研究，發現全球多部使用藍牙LE技術的車輛門鎖都藏有漏洞，當中涉及全球超過200萬部Tesla Model 3和Model Y。

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NCC Group研究人員Sultan Qasim Khan日前進行測試，當時他利用一部安裝了小型中繼裝置的手提電腦，將車主的手機與其2021年款Tesla Model Y連接，發現竟能輕易打開車門並開動引擎駕駛。研究人員表示，用作入侵系統或解鎖車門的硬件可容易取得，黑客甚至毋須站在汽車旁邊，遙距同樣可完成破解。就算廠商採用加密或延遲限制作防禦，黑客仍可能夠在10秒內進行破解，並進行遙距攻擊。

NCC Group警告，相關漏洞主要出現在Model 3和Model Y，預計全球超過200萬部Tesla受到影響。該企也強調，除了車輛，所有使用BLE近距離身份認證的系統，如：住宅智能門鎖、商業樓宇系統、智能電話、智能手錶、筆電等亦同樣容易受到攻擊。

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責任編輯：曾曉汶

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