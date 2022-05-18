▲ 【中概股】許正宇：截至4月有21家中概股透過第二上市或雙重主要上市回流本港 市值佔美上市中概股七成

市場關注中概股上市情況，財經事務及庫務局局長許正宇在立法會書面答覆指，截至今年4月，有21家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成，強調港交所 （00388） 和監管機構一直密切留意相關動向和市場狀況，並透過一系列對上市制度的優化，在平衡相關風險和對投資者的保障下，便利優質中概股回流，充實本港證券市場的吸引力。

【中概股】許正宇：截至4月有21家中概股透過第二上市或雙重主要上市回流本港 市值佔美上市中概股七成

許正宇指，在市場流動性方面，港交所的交易、結算及交收活動一直有秩序地進行，今年截至4月的平均每日成交額為1,396億元，較2018年4月實施上市制度改革之後升超過六成，實有賴於香港穩健成熟的監管制度及嚴謹的系統性風險監察體制架構，本港的金融市場一直暢順運作，流動性充足。

爭取早日開通ETF互聯互通交易

他稱，現時具有雙重主要上市地位的中概股若符合相關資格，可被納入滬深港通的合資格股票範圍，而滬深港交易所以及中國證券登記結算公司已在去年12月就交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通標的整體方案達成共識，現正進行相關的業務和技術準備，爭取早日開通交易。

許正宇表示，由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，亦已完成容許港股通的股票以人民幣計價的可行性研究，並提出建議。工作小組已展開有關項目的籌備工作，亦與內地監管當局和相關機構進行協商。

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