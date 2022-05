【線上演唱會】Apple Music周六舉辦線上演唱會　Harry Styles打響頭炮

▲ 蘋果日前宣布,將於香港時間周六(21日)早上9時起,舉辦全新演唱會直播系列「Apple Music Live」。(官方圖片)

蘋果(Apple)日前宣布,將於香港時間周六(21日)早上9時起,舉辦全新演唱會直播系列「Apple Music Live」。首場將由Harry Styles的「One Night Only in New York」現場直播演唱會拉開序幕,並免費開放予全球167個地區的Apple Music用戶觀看。

蘋果續指,無論藝人在錄音室裡花了多少時間和精力製作音樂,只有在舞台上,他們才能真正展示自己的作品。因此「Apple Music Live」計劃目的是透過直播藝人演唱會的方式,加強藝人與觀眾間的聯繫,並提供一個平台,讓用戶感受到如何將歌曲轉化成現場表演。



另外,為令世界各地的用戶能在合理時間觀看該演出,蘋果在周六的直播後,將額外安排兩場重播,分別為香港時間5月23日凌晨0時,以及5月26日下午4時。

責任編輯:黃顯晴

