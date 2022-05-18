【線上演唱會】Apple Music周六舉辦線上演唱會　Harry Styles打響頭炮

▲ 蘋果日前宣布，將於香港時間周六（21日）早上9時起，舉辦全新演唱會直播系列「Apple Music Live」。（官方圖片）

蘋果（Apple）日前宣布，將於香港時間周六（21日）早上9時起，舉辦全新演唱會直播系列「Apple Music Live」。首場將由Harry Styles的「One Night Only in New York」現場直播演唱會拉開序幕，並免費開放予全球167個地區的Apple Music用戶觀看。

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蘋果續指，無論藝人在錄音室裡花了多少時間和精力製作音樂，只有在舞台上，他們才能真正展示自己的作品。因此「Apple Music Live」計劃目的是透過直播藝人演唱會的方式，加強藝人與觀眾間的聯繫，並提供一個平台，讓用戶感受到如何將歌曲轉化成現場表演。



另外，為令世界各地的用戶能在合理時間觀看該演出，蘋果在周六的直播後，將額外安排兩場重播，分別為香港時間5月23日凌晨0時，以及5月26日下午4時。

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責任編輯：黃顯晴

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