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【好想去旅行】Klook香港4月份海外旅遊預訂量急漲1倍　6成用戶：最想去日本

商業 15:45 2022/05/18

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Klook香港用戶於4月份瀏覽海外旅遊活動與產品的數量，亦錄得70%增長。（資料圖片）

疫情緩和，日本日前亦宣布，將會於月內試辦小型旅行團入境。香港自宣佈放寬海外旅遊回港隔離限制由14天減少至7天後，港人對海外旅遊資訊及產品需求亦顯著上升。

【疫後新常態】Klook推出「Workcation」計劃　員工可在任何地方旅遊兼工作

據Klook數據顯示， 4月份全球出境預訂量比2月增長3倍，證明海外旅遊亦重上軌道。新加坡在出境市場方面名列前茅，緊隨其後的是泰國及南韓。 

「開關」搜尋量急升

而Google搜尋趨勢（香港地區），與「開關」相關之關鍵字搜尋量於4月下旬急升近一倍。海外機票與住宿相關的搜尋量，亦與去年同期比較增長2.3倍，按月上升約1.5倍。

Klook香港用戶於4月份瀏覽海外旅遊活動與產品的數量，亦錄得70%的增長，相關活動預訂量更增加了一倍。就地區而言，日本仍然是最多香港人出發往海外旅遊的首選地點，根據Klook於社交媒體上之調查，超過6成用戶表示最想旅行的地方是日本，其次是台灣（18%） 及泰國（16%）。 

Klook任香港區總經理岑皓祺指，對於香港未來6至9個月的旅遊情況，感非常樂觀。該平台將再加強平台上跨境旅遊的產品開發及營銷，並積極與不同旅遊局洽談合作，為香港全面開關作好準備。

【好想去日本】日本月內試辦小型旅行團　首階段開放予4國

【旅遊業復甦】全球航空旅遊復甦　歐美升勢強勁達6成

責任編輯：葉泳珊

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