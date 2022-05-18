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【大行報告】華能潤電齊升逾7%　摩通指中央言論轉撐火電股、首選中國電力、潛在升幅達3成

股市 14:40 2022/05/18

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【大行報告】摩通指中央言論轉撐火電股　首選中國電力、潛在升幅達3成

摩通發表報告表示，綜合內地政府近期言論，加上環球能源價格飆升，中央轉向支持火電行業，而在封城之中，火電股可受惠低煤價，同時又可較快獲得再生能源項目補貼，故對火電股均屬利好。

火電股今日跑出，華能 （00902） 及潤電 （00836） 同升7.8%，中國電力 （02380） 升5%，華能國際 （01071） 升4.2%。

國家主席習近平近日在《求是》雜誌發表文章中表示，要正確認識和把握碳達峰碳中和，以煤為主是中國的基本國情，實現碳達峰必須立足這個實際，又指運動式「減碳」，甚至出現「拉閘限電」現象，都不符合黨中央要求。大企業特別是國有企業要帶頭保供穩價，決不允許再次發生大面積「拉閘限電」這類重大事件。另外，國務院總理李克強上月於國常會指，發揮煤炭主體能源作用，今年新增產能3億噸，引導煤價運行在合理區間。

該行指，在煤炭供應持續回升，但需求下降的情況下（4月火電發電量按年跌11.8%），認為中國煤價料下行壓力較大，並料當交通運輸回復正常後，相信煤價會回落。另外，在火電股之中首選中國電力，指其進口煤炭佔比較少，予「增持」評級及目標價5.3元，潛在升幅達32.8%。同時，亦予潤電「增持」評級及目標價21元，潛在升幅更達40.3%

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

 

華潤電力（00836） 發電量 新能源 港股 碳中和 潛在升幅 補貼 電力 目標價

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