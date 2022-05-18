C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌

英超球會曼聯球星C朗拿度深受球迷歡迎，不時有球迷在網上分享與偶像C朗偶遇的經歷。原來C朗近日被影到加入英國柴郡一間健身中心做會員，球迷只需每月繳交255英鎊（約2,500港元）會費，就有機會陪住C朗一齊做Gym「操肌」。

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C朗（Cristiano Ronaldo）除了於曼聯卡靈頓（Carrington）訓練基地集訓，以及跟私人教練健身之外，也會到普通健身室。

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英媒《每日郵報》報道，C朗最近加入柴郡（Cheshire）的健身中心Cpase health club，每月會費255英鎊。

C朗本周於社交媒體貼出一張與大仔小C朗（Cristiano Ronaldo Junior），在這間健身室接受冷凍療法的照片。而C朗女友Georgina也會在這間健身室做Gym。

據悉，不少當地居民都感到震驚。他們沒有想過C朗一家除了使用私人健身室，也會到這類健身中心操練。

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責任編輯：鄭錦玲