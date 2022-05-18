  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌

環球社會熱點 15:15 2022/05/18

分享：

分享：

英超球會曼聯球星C朗拿度深受球迷歡迎，不時有球迷在網上分享與偶像C朗偶遇的經歷。原來C朗近日被影到加入英國柴郡一間健身中心做會員，球迷只需每月繳交255英鎊（約2,500港元）會費，就有機會陪住C朗一齊做Gym「操肌」。

情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃 【下一頁】

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）除了於曼聯卡靈頓（Carrington）訓練基地集訓，以及跟私人教練健身之外，也會到普通健身室。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

英媒《每日郵報》報道，C朗最近加入柴郡（Cheshire）的健身中心Cpase health club，每月會費255英鎊。

C朗本周於社交媒體貼出一張與大仔小C朗（Cristiano Ronaldo Junior），在這間健身室接受冷凍療法的照片。而C朗女友Georgina也會在這間健身室做Gym。

據悉，不少當地居民都感到震驚。他們沒有想過C朗一家除了使用私人健身室，也會到這類健身中心操練。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升
今日
新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
今日
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
今日
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
今日
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
哈里前度終成婚 老公原來同哈里有淵源？
今日
哈里前度終成婚 老公原來同哈里有淵源？

你可能感興趣

新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升
今日 14:15
新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
今日 13:25
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
今日 14:04
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
運動員 社交平台 C朗拿度 曼聯 英超 健身 英國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭攜手申請入北約 烏軍降兵抵俄控制區（不斷更新）

下一篇文章

【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉（第二版）
土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉（第二版）
Amber Heard幾乎無得拍《水行俠2》新戲片酬只有6位數
Amber Heard幾乎無得拍《水行俠2》新戲片酬只有6位數
Kim Kardashian「惹火」登雜誌封面 網民揚言罷買
Kim Kardashian「惹火」登雜誌封面 網民揚言罷買
【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭攜手申請入北約 烏軍降兵抵俄控制區（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】瑞典芬蘭攜手申請入北約 烏軍降兵抵俄控制區（不斷更新）
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款