【大行報告】京東績後被多家券商削目標價　富瑞：京東擁技術優勢、長遠仍有力提高市佔率（附個股目標價）

京東 （09618） 首季業績雖符預期，但管理層看淡今季前景，多家券商亦削減京東目標價，京東績後股價回吐，低見205元，但低位有支持，現升幅收窄至約1%。券商普遍認為，內地疫情對京東第二季表現構成衝擊，但其長線增長潛在仍在。

富瑞表示，京東承認今年內地疫情的影響較2020/2021年嚴重，但京東的技術優勢令其擁有強勁供應鏈，是讓京東領先同儕的關鍵，商家亦踴躍參與京東6.18購物節，相信京東長遠仍有力提高市場佔有率。富瑞維持京東「買入」評級，目標價降至448元。

瑞信：內地消費市道前景較預期疲弱

瑞信指，京東首季收入大致符合預期，疫情對京東次季業績的影響，較2020/2021年更嚴重，因封城對物流限制更長，但隨疫情緩和，京東展示嚴格的成本控制，惟基於內地消費市道前景較預期疲弱，任何復甦都緩慢，而疫情的不明朗因素亦對京東前景帶來困擾，不利電商及廣告公司。

瑞信將京東2021至2023每股盈利預測調低8%，並削京東目標價9.8%至359元，但認為當不明朗因素消除，京東的盈利能力仍能顯現，中線看好可跑贏同業，故維持「跑贏大市」評級。

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高盛：京東第二季收入增幅料降至單位數

高盛指，京東首季業績勝預期，息稅前盈利亦高於該行估計，零售、物流及新業務亦勝預期，但管理層預期，基於消費需求不明朗，加上成本及投資控制，第二季收入增幅料降至單位數。

該行指，京東管理層對5月及6月增長持審慎態度，並估計6.18京東購物節只有單位數增長，而6.18一般佔第二季收入約五成，意味第二季京東零售業務只能保持平穩，維持「買入」評級。

花旗削京東2022-2024年收入預測

花旗稱，兩年前京東是疫情期間的大贏家，因消費由綫下轉至綫上，而且京東有強勁的物流渠道，但是次疫情封城主要屬一綫城市，對京東業務構成明顯衝擊，第二季前景仍不明朗，要視乎6.18京東購物節的消費需求情況，但相信隨疫情過去，京東可快速回復增長。

花旗將京東2022至2024年經調整利潤削減0.9%至增長2.1%，收入則削減5.1%至5.8%。花旗將京東美股目標價由97美元，降至90美元。

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