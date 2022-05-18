【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫

美國新冠肺炎疫情於早前已呈下滑趨勢，但近日再次升溫。外國傳媒統計美國每日平均確診人數再次逼近10萬，入院重症人數亦增加。紐約市為防疫情，下令收緊口罩令。蘋果亦押後重開辦公室，繼續讓員工在家工作。

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路透社統計指出，與一周前每日平均約7.3萬宗新確診相比，美國現時已升至近9.7萬宗水平，數量明顯上升。美國疾控中心（CDC）估計，上周約半新確診感染變種病毒Omicron的亞變種BA.2.12.1。入院重症人數亦由上周的1.65萬人，升至今周的近2萬。

據悉，相關亞變種自4月中起快速傳播，已經成為美國東岸主流病毒株。身處東岸的紐約市亦收緊防疫限制，提升防疫警告水平，並建議民眾更嚴格遵守室內戴口罩規定，但表明無意重推強制口罩令。

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因應疫情回溫，對抗新冠藥物需求亦增加。美國衛生及公共服務部表示，5月首周已派發近11.5萬套輝瑞（Pfizer）新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）。

彭博社報稱，蘋果（Apple）因疫情升溫，已押後重啟美國每周在辦公室工作3日的要求，讓員工繼續在家工作。

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責任編輯：吳漢培