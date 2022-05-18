  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (五) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫

環球社會熱點 14:41 2022/05/18

分享：

分享：

美國新冠肺炎疫情於早前已呈下滑趨勢，但近日再次升溫。外國傳媒統計美國每日平均確診人數再次逼近10萬，入院重症人數亦增加。紐約市為防疫情，下令收緊口罩令。蘋果亦押後重開辦公室，繼續讓員工在家工作。

【新冠疫苗】美國FDA批准 5至11歲打第3針 【下一頁】

路透社統計指出，與一周前每日平均約7.3萬宗新確診相比，美國現時已升至近9.7萬宗水平，數量明顯上升。美國疾控中心（CDC）估計，上周約半新確診感染變種病毒Omicron的亞變種BA.2.12.1。入院重症人數亦由上周的1.65萬人，升至今周的近2萬。

據悉，相關亞變種自4月中起快速傳播，已經成為美國東岸主流病毒株。身處東岸的紐約市亦收緊防疫限制，提升防疫警告水平，並建議民眾更嚴格遵守室內戴口罩規定，但表明無意重推強制口罩令。

英美研究指多國兒童患神秘肝炎 或關新冠病毒事 【下一頁】

因應疫情回溫，對抗新冠藥物需求亦增加。美國衛生及公共服務部表示，5月首周已派發近11.5萬套輝瑞（Pfizer）新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）。

彭博社報稱，蘋果（Apple）因疫情升溫，已押後重啟美國每周在辦公室工作3日的要求，讓員工繼續在家工作。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
2022/05/12
【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫
2022/05/07
華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
2022/05/07
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
2022/05/06
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
美研究：Omicron與其他變種病毒無異 住院及死亡風險幾乎相同
2022/05/05
美研究：Omicron與其他變種病毒無異 住院及死亡風險幾乎相同

你可能感興趣

【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
12:01 2022/05/12
【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫
17:51 2022/05/07
華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
12:32 2022/05/07
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
疫情 美國 紐約 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 口罩 在家工作 Apple
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 美國會通過對烏3120億援助（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 美國會通過對烏3120億援助（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款