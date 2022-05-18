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【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%

商業 14:02 2022/05/18

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一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨着疫情回穩和社交距離措施逐步放寬，預料一田5月份營業額按年上升8至10%。（馬意文攝）

港府將於明（19日）放寬社交距離措施，一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨着疫情回穩和社交距離措施逐步放寬，預料更多市民外出消費，有望帶動一田5月份營業額按年上升8至10%。

【紓困措施】34類政府收費延長豁免或寬減一年　今年10月陸續生效

5月份，半年一度的一田購物優惠日將於5月25日開鑼，百貨和超市的優惠活動同期舉行。場內設有4大激減優惠，包括「逾100款1折起筍貨每日放送」、「低至2折入手電視」、「獨家限定卡通精品」及「超市100元任選4件」。

事實上，eshop早前率先舉行優惠活動。黃思麗稱，由於限聚令放寬，客人重回街上消費，加上今期線上優惠活動有所延長，客人不必急於在首星期購物，暫時線上銷售略遜於去年。

她續指，有信心在本星期後，eshop的銷售額勝於去年。但重申，不少客人選擇外出消費，故預期線上銷售按年微升3%。

半年一度的一田購物優惠日將於5月25日開鑼。（馬意文攝）

新店5月中開幕 主售新鮮食品

一田今年繼續擴大版圖，首間新店將於5月20日（星期五）早上10時正式開幕。新店佔地面積3800平方呎，坐落於天水圍Wetland Seasons Park商場。

黃思麗稱，該店繼續以一田便利店形式經營，主售新鮮食品。她續稱，在多項活動和策略下，相信能進一步帶動下半年銷情，預料2022年的營業額上升3至4%。

【本地遊】「賞你遊」反應熾熱　帶旺離島食肆團餐訂單倍增

【醫療健康】新世界旗下Humansa增設全新定位　推出醫療健康生態系統

記者：馬意文

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