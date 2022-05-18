新加坡物業外國買家人數增加 豪宅銷量上升

物業是不少人投資首選，近年海外買樓亦大行其道。新加坡當局發布數據，新加坡4月新建私人住宅銷量穩定，售出數目和3月持平。新加坡數據亦顯示，當地4月豪宅銷量上升，外國買家人數亦按月增加逾1倍。

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新加坡市建局（URA） 周二（17日）公布數據，當地上月共有653宗新落成私人住宅成交，數目和3月的654宗相近，銷量趨向穩定。但當地去年同期錄得1,270宗交易，按年下降48.6%。

據URA交易分析數據顯示，當地4月豪宅銷量上升，共有115個單位以最低300萬新加坡元（約1,698萬港元）價格成交，較3月錄得的89個單位多。若以500萬新加坡元（約2,830萬港元）價格劃分，當地4月則有35個單位以高於該價格售出，同樣較3月的24個多。據報，最高成交價為4,900萬新加坡元（約2.8億港元），面積為8,633平方呎。

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雖然外國人購入新加坡物業時，需支付30%的額外印花稅，但仍無阻外國買家入市熱誠。上月成交物業中，共有59宗為外國買家購入，是3月數量逾2倍。據報，大部分外國買家購入單位多數位於市中心，或城市周邊地區。

新加坡上月私人住宅總成交量中，城市周邊地區物業佔44.3%，核心地區則佔31.5%，郊區僅佔24.3%。

有地產公司研究分析師指，隨當地經濟復甦及逐漸恢復正常生活，新加坡在和其他地方競爭中佔據上風，增強投資者將資金長期存放在新加坡的信心。

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責任編輯：李俊儀