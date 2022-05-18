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【人才流失】蘋果機器學習總監不滿重返辦公室政策　憤恨辭任跳槽Google

科技 13:49 2022/05/18

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彭博社報道指出，Goodfellow將加入Google母公司Alphabet旗下的AI公司DeepMind。

蘋果（Apple）早前開始推行重返辦公室政策，要求員工回到辦公室上班，引起員工不滿，其中在蘋果任職三年的機器學習總監Ian Goodfellow更因此原因，決定離開蘋果，其去向更成為大眾關注的一部分。近日彭博社報道指出，Goodfellow將加入Google母公司Alphabet旗下的AI公司DeepMind。

【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片　以色列客機緊急停飛

【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統

彭博社近日引述一名知情人士指出，Goodfellow或加入Google母公司Alphabet的DeepMind部門，但目前仍未知Goodfellow在DeepMind將會擔任哪個職位。事實上，Goodfellow並非首次加入Google，過去他就曾在Google擔任資深研究員，一直到2019年時被蘋果挖角，加入蘋果「特別專案組」，擔任機器學習總監。

惟日前蘋果公布復工政策後，Goodfellow感到不滿便決定離職，並向團隊稱：「我堅持認為靈活辦公才是給予我的團隊最好的政策。（I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team）。」而較早前也有許多消息指出，蘋果堅持員工回辦公室的政策引起部分人不滿，引發一波離職潮。

【混合工作】蘋果轉混合工作規劃　過半數員工表示打算離職

責任編輯：曾曉汶

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