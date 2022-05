【人才流失】蘋果機器學習總監不滿重返辦公室政策　憤恨辭任跳槽Google

▲ 彭博社報道指出,Goodfellow將加入Google母公司Alphabet旗下的AI公司DeepMind。

蘋果(Apple)早前開始推行重返辦公室政策,要求員工回到辦公室上班,引起員工不滿,其中在蘋果任職三年的機器學習總監Ian Goodfellow更因此原因,決定離開蘋果,其去向更成為大眾關注的一部分。近日彭博社報道指出,Goodfellow將加入Google母公司Alphabet旗下的AI公司DeepMind。

彭博社近日引述一名知情人士指出,Goodfellow或加入Google母公司Alphabet的DeepMind部門,但目前仍未知Goodfellow在DeepMind將會擔任哪個職位。事實上,Goodfellow並非首次加入Google,過去他就曾在Google擔任資深研究員,一直到2019年時被蘋果挖角,加入蘋果「特別專案組」,擔任機器學習總監。

惟日前蘋果公布復工政策後,Goodfellow感到不滿便決定離職,並向團隊稱:「我堅持認為靈活辦公才是給予我的團隊最好的政策。(I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team)。」而較早前也有許多消息指出,蘋果堅持員工回辦公室的政策引起部分人不滿,引發一波離職潮。

責任編輯:曾曉汶