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綠色債券│綠債（04252）上市買賣策略　ESG投資新手貼士

股市 13:30 2022/05/18

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綠色零售債券 （新上市編號：04252）  將於明日（5月19日）上市，共有逾48.84萬份有效申請，15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。綠債首日上市有何策略？咩價位可以放？睇好綠色投資前景，ESG投資怎入手？今集《ESG講呢啲》由利達資產管理ESG及投資關係高級主任李穎琳為你逐一解答。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3254594

*隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。*

綠債長揸、短炒策略一覽

李穎琳指，長揸抑或短炒策略視乎投資者個人的投資風格。

  • 短炒策略：今次保證息率是2.5厘，如果價格達到回報價錢超過2.5厘，再扣除手續費都有錢賺，就可以考慮放出，大約103元。
  • 長揸點睇：到這些價格如趕不及放售，可能就要長揸，長揸也不是壞事，會繼續看好環球能源價格或天然氣價格上升，也會繼續看好ESG，亦認為這些綠債或ESG相關的產品都會成為香港市場的避險工具
  • 長揸綠債風險：要留意美國不斷加息，代表香港也有機會跟隨加息，相對令綠債吸引力稍微削弱；另外，要留意自己的風險承受能力，或視乎價格對不對而作部署

投資ESG真·避險？

全球ESG總資產金額於2020已超過35萬億美元，有市場數據預測今年將會超出41萬億美元，至2025年更會達到50萬億美元，李穎琳指：「或者ESG不能幫助公司短炒幾日內股價上升，我想這點也要教育投資者，其實看ESG是比較長線。

她指，根據過往數據，有ESG成份做得更好的公司，或有顧及ESG成份的指數，都是比其他指數會跑贏，譬如恒生ESG指數對比恒生指數，或是MSCI（明晟）指數對比MSCI的ESG指數，每次市況波動時
做ESG公司較好的指數，其回報、抗跌力均表現得較好。

李穎琳又指，ESG能夠助企業避開不可量化的風險，例如政策風險、環境上的突發風險，或因員工福利爭議而出現的示威、投訴等。

ESG投資新手貼士

現時證監會認可在港上市的ESG ETF只有5隻，投資者如果想部署海外ESG投資怎入手？李穎琳分析兩大類投資入手策略：

（1）保守策略
適合投資者：如對於哪個主題或哪個地區的選擇沒有特別心水
考慮部署：追蹤ESG指數的ETF產品
產品例子：恒生指數ESG ETF、MSCI或S&P ESG指數的ETF
分析：這些產品通常包含了一些ESG評分較高的公司或者是一些國家級的綠色債券，相對較容易選擇

（2）主題性ESG投資
方向：環境類、與環境或氣候相關的主題
個別投資主題例子：碳信用、可再生能源、新能源、水資源
分析：投資者可能會因應自己想要的主題選擇

ESG投資注意事項

李穎琳亦提醒投資者，投資ESG前要留意企業的ESG報告，評估企業的環保項目，是否真的可達到所訂的目標，留意有沒有漂綠（Green Washing）的情況出現。

（註：漂綠/Green Washing即宣示關注環保的立場，特別是為了掩飾其產品、政策或行為。）

欄名 : ESG講呢啲

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