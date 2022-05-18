西班牙內閣通過有薪生理假法案 女性每月最少享3日假

西班牙內閣周二（17日）通過一系列法案，除了擴大青少年墮胎權外，亦為嚴重經痛的女性提供有薪病假。法案將遞交議會辯論，若順利通過，西班牙有望成為首個為女性提供有薪生理假的歐洲國家。

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西班牙內閣周二通過一系列法案草案，包括計劃為女性提供有薪生理假，有嚴重經痛的女性只要提出有效醫學證明、每月可最少請3日病假，在特殊情況下，生理假可延長多2日。

平等事務部長蒙特羅（Irene Montero）在內閣批准法案後表示，月經將不再是禁忌，西班牙將成為首個為提供有薪生理假的國家，費用由政府支付，女性無需在經痛、甚至要服食止痛藥情況下工作。

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此外，法案亦計劃擴大墮胎權，16至17歲女性在墮胎前無需取得父母同意，建議在高中免費分發避孕藥及衛生巾，並加強性教育。

法案需經國會批准，預計最少需時數個月辯論及投票。目前只有少數國家提供有薪生理假，包括韓國及印尼。

意大利2016年亦提出3日有薪生理假法案，但直至2018年議會任期屆滿之前，該草案都未取得進展。

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責任編輯：郭麗明