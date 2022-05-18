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【串流平台】Disney+新訂閱方案　承諾不向兒童用戶投放廣告

科技 14:07 2022/05/18

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Disney+早前宣布，將在今年稍後時間推出新訂閱方案，並承諾該方案不會向兒童用戶投放廣告，同時會為所有廣告內容設限，以符合Disney+合家歡形象。（官方圖片）

影片串流平台競爭激烈，為節省公司營運成本，現時不同平台都推出較廉價的廣告訂閱方案，當中影視串流平台Disney+也不例外。Disney+早前宣布，將在今年稍後時間推出新訂閱方案，並承諾該方案不會向兒童用戶投放廣告，同時會為所有廣告內容設限，以符合Disney+合家歡形象。

【串流平台】Netflix提早實施新計畫？　傳年尾向非同住帳戶收費

【Google開發者大會】Google增私隱安全　推虛擬卡功能　自己資料自己掌控
 
據外媒《TechCrunch》引述，在新訂閱方案中，除兒童外的Disney+用戶需要在節目播放期間觀看廣告，廣告頻率限制為每小時平均四分鐘。

另外，為符合合家歡形象，Disney+會為廣告內容設限，拒絕投放酒精或政治等成人相關主題的廣告。而且為保障兒童用戶，Disney+表示使用兒童帳號觀看期間都不會有廣告，而使用一般帳號播放幼童節目，亦不會插播廣告。

惟現時Disney+仍未公布新訂閱方案推出時間及詳情，但Disney+曾於財報電話會議表明，推出新方案後，原來無廣告的訂閱方案價格可能會再上調。

【元宇宙】Mastercard推「生物識別結賬計畫」　客戶可用「微笑」支付

責任編輯：黃顯晴

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