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【港鐵票價】陳帆：港鐵票價調整機制下半年進行檢討　料第三季諮詢、明年上半年完成

股市 13:18 2022/05/18

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【港鐵票價】陳帆：港鐵票價調整機制下半年進行檢討　料第三季諮詢、明年上半年完成

港鐵 （00066） 早前凍結票價，運輸及房屋局局長陳帆指，港鐵票價調整機制每五年進行一次檢討，下一次檢討將按計劃於今年下半年展開，預計在今年第三季進行公眾諮詢，明年上半年完成檢討程序。

港鐵票價每年平均增幅為2.1%

陳帆書面回覆立法會議員質詢時表示，現行票價調整機制自2008年至2021年間，根據票價調整機制而調整的港鐵票價每年平均增幅為2.1%，同期香港按年的平均通脹率為2.6%，而香港薪金指數的每年平均增幅則為3.9%。

港鐵自5.6起加密非繁忙時段列車服務【下一頁】

他指，鐵路由興建、營運以至長遠的維修保養及資產更新等，都涉及龐大的資本開支，而隨着鐵路網絡已進入成熟期，每年需要投放在維修、保養及更新鐵路資產上的資源不斷增加，以去年為例，香港車務營運業務總收入為131.77億元，總支出（包括經營開支、相關折舊及攤銷、支付予九廣鐵路公司的每年非定額付款）為174.39億元，虧損42.62億元。

陳帆稱，政府理解社會各界對港鐵票價的關注，因此會在檢討機制時，仔細聆聽不同意見，當局亦會諮詢立法會交通事務委員會意見，務求制訂一個務實、平衡的方案。

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港股 港鐵公司（00066） 港鐵 運輸及房屋局 陳帆 鐵路 交通 立法會 通脹

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