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【TWTR】馬斯克讚微信功能齊、無垃圾訊息　需改造Twitter或從頭創建一個類似微信的應用程式

Hot Talk 13:34 2022/05/18

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馬斯克讚微信功能齊、無垃圾訊息　需改造Twitter或從頭創建一個類似微信的應用程式

Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以440億美元收購Twitter（美：TWTR）， 惟及後宣布暫緩收購。他近日出席一個活動時大讚騰訊 （00700） 旗下的微信（WeChat）。

馬斯克表示，微信是一個類似Twitter加上PayPal（美：PYPL），再加一大堆其他東西，而融為一體的應用程式，且介面很棒，若身在中國，基本上是依賴微信生活。他指，在中國以外並沒有像微信般的應用程式，而此等應用程式很有用，沒有垃圾訊息，用戶可發表評論、發布視頻，內容創作者還可以獲收入分成。

他強調，需要有如此功能包羅萬有的應用程式，認為要麼是透過改造Twitter達到，要麼從頭創建一個，「但（總之）需要以某種方式發生改變」。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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