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情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃

環球社會熱點 13:25 2022/05/18

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美國電影《鐵達尼號》是不少戲迷心目中的經典，男主角Jack在船頭迎風擁吻女主角Rose的鏡頭，令人留下深刻印象。土耳其一對情侶即興模仿戲中經典動作，卻樂極生悲意外失足墮海，男方更不幸溺斃。

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

23歲土耳其男子奇夫特奇（Furkan Ciftci）與同齡女友迪納爾（Mine Dinar），早前在土耳其城市Izmit出行釣魚。

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這對情侶當時有飲酒，其後試圖重現荷里活男星里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）與女星琦溫絲莉（Kate Winslet），在《鐵達尼號》（Titanic）擁抱的經典一幕。

兩人選擇在碼頭邊影相打卡。他們穿過碼頭封鎖鏈，試圖重現電影中Jack與Rose迎風站在船頭擁抱的浪漫畫面。

之後兩人再打算模仿Jack在高空大叫「我係世界之王！」（I'm the king of the world！），但卻不慎失足墮海。

Amber Heard幾乎無得拍《水行俠2》新戲片酬只有6位數 【下一頁】

當地漁民發覺兩人墮海後試圖營救，其中迪納爾成功抓住漁民伸出的魚竿獲救，而奇夫特奇最則不幸遭海浪捲走。

救援人員接報到場後嘗試營救奇夫特奇，潛水隊最終於事發兩小時後尋獲他的遺體。

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責任編輯：鄭錦玲

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