情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃

美國電影《鐵達尼號》是不少戲迷心目中的經典,男主角Jack在船頭迎風擁吻女主角Rose的鏡頭,令人留下深刻印象。土耳其一對情侶即興模仿戲中經典動作,卻樂極生悲意外失足墮海,男方更不幸溺斃。

23歲土耳其男子奇夫特奇(Furkan Ciftci)與同齡女友迪納爾(Mine Dinar),早前在土耳其城市Izmit出行釣魚。

這對情侶當時有飲酒,其後試圖重現荷里活男星里安納度狄卡比奧(Leonardo Dicaprio)與女星琦溫絲莉(Kate Winslet),在《鐵達尼號》(Titanic)擁抱的經典一幕。

兩人選擇在碼頭邊影相打卡。他們穿過碼頭封鎖鏈,試圖重現電影中Jack與Rose迎風站在船頭擁抱的浪漫畫面。

之後兩人再打算模仿Jack在高空大叫「我係世界之王!」(I'm the king of the world!),但卻不慎失足墮海。

當地漁民發覺兩人墮海後試圖營救,其中迪納爾成功抓住漁民伸出的魚竿獲救,而奇夫特奇最則不幸遭海浪捲走。

救援人員接報到場後嘗試營救奇夫特奇,潛水隊最終於事發兩小時後尋獲他的遺體。

