▲ 【商場優惠】德福廣場5.20起一連四星期舉行購物節 逢五六日有「周末激筍限定優惠」

港鐵 （00066） 旗下德福廣場由5月20日起一連四個星期，將舉行「德福購物節」，過萬件商品將以低至1折發售，而逢星期五、六及日更會提供「周末激筍限定優惠」，時裝、美容、鐘錶首飾、健康食品、電子產品、家具等，均會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售。

德福廣場同時推出買1,500元送200元「多買多賞」消費獎賞，顧客於所有商戶類別（食肆、超級市場、服務類別除外）累積消費滿1,500元，即可獲得200元港鐵商場電子優惠券^（包括1張100元德福廣場時裝及美容類別電子優惠券及1張100元德福廣場時裝、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別電子優惠券），每人換領次數不限。

MTR Mobile用戶可享5倍積分

此外， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定商戶（時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別）以電子貨幣消費滿200元，即享5倍積分。

德福廣場首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段（6月3日至16日）主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。

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