【港股午市速睇】恒指考驗20天線 京東被大行削目標價

恒指高開低走

昨日港股顯著造好，恒指升逾600點收市，修復2萬點關口。今早承接隔晚美股造好，恒指高開71點，開市報20674點隨即回吐，半日收市報20471點，跌130點，成交額599億元。今日恒指將考驗20天線20347點。

國企指數收報7014點，半日跌62點；科技指數亦偏軟，半日收報4199點，跌73點。

科技股普遍回吐

今日盤後公布業績的騰訊 （00700） ，半日跌2.5%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 均跌2.7%，快手 （01024） 則跌4.1%。昨日公布業績的京東 （09618） ，則回吐近2.6%，半日收市報209元。

京東公布今年首季業績，收入為2397億元人民幣，按年增加18%，但首季淨虧損30億元人民幣，遭大行富瑞、瑞信、美銀，分別下調目標價至298元、359元及448元。

汽車下鄉政策將出台

據內媒消息指，新一輪汽車下鄉政策，有望於6月初出台。政策會對15萬元人民幣以內的汽車，每輛補貼範圍在3000元至5000元人民幣之間。

業內專家預計，將促進燃油車20萬至30萬輛銷量，以及新能源汽車30萬至50萬輛銷量。