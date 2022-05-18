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【內房危機】碧桂園收升近1%　將發行不超過5億元人幣3年期公司債、票面利率詢價區間為4.5厘至5厘

股市 16:30 2022/05/18

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【內房危機】碧桂園將發行3年期債券　規模不超過5億元人民幣、5.20建簿

碧桂園 （02007） 宣布，是次公司債發行規模將不超過5億元人民幣，債券期限將為3年期，附第1年末及第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，將用於置換「19碧01」回售墊付的自有資金。另外，據刊登在深交所公告，碧桂園是次債券票面利率詢價區間為4.5厘至5厘。

公司指，發行的公司債券擬於深圳證券交易所上市。公司和主承銷商中信建投將於周五（20日）向專業機構投資者進行簿記建檔。碧桂園指其主體信用等債券等級為AAA，評級展望為「穩定」。

龍湖公司債券4厘上限定價

另外，龍湖 （00960） 旗下的重慶龍湖企業拓展在上交所公布，公司發行的2022年公司債券（第二期），經發行人和主承銷商協商，最終債券定價的票面利率為4厘，屬早前詢價區間為3厘至4厘的上限。該期債券發行面值總額不超過5億元人民幣，發行期限為6年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

股價方面，碧桂園轉跌為升，最後收升0.6%，報4.86元。龍湖亦升2.2%，報39.3元。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

龍湖集團（00960） 港股 債券 公司債券 深圳證券交易所 碧桂園（02007）
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