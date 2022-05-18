  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (三) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里螞蟻齊退出 印度電商平台投資

股樓投資 13:42 2022/05/18

分享：

分享：

印度Paytm電子商務私人有限公司（PEPL，又稱Paytm Mall）發布公告稱，其戰略重點從傳統的實體商品電子商務轉向B2B出口和開放網絡數字商務（ONDC）。隨著戰略調整，PEPL的股東也發生變化，阿里巴巴（09988）和旗下金融平台螞蟻集團退出PEPL。與此同時，「印度版支付寶」Paytm的上市主體One 97 Communications Ltd和公告中的PEPL沒有直接或間接股權關係，阿里巴巴和螞蟻集團對Paytm的持股不變。截至中午，阿里報88.05元，跌2.7%。

【內房危機】一文看盡人民幣貶值 對19隻內房股市值影響  詳情請看【下一頁

Paytm Mall母企Paytm Ecommerce Pvt Ltd 據報早前分別向阿里巴巴，以及螞蟻金融購回其手中所有的Paytm Mall持股，分別為28.3％及14.9％，涉資4.2億盧比即4,300萬元。

大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映  【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【京東季績】中金：預計Q2收入增速面臨壓力 京東目標價下調一成多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂
【消費情報】7-Eleven聯乘日本潮牌FDMTL 推限量1,000套瀛格拼布公仔 yuu會員優先預訂
【居屋裝修】屋企殘舊又雜亂無章 夫婦花36萬翻新350呎單位 房建大量地台增儲物空間 追求實用簡潔為主
【居屋裝修】屋企殘舊又雜亂無章 夫婦花36萬翻新350呎單位 房建大量地台增儲物空間 追求實用簡潔為主
第三階段「疫苗通行證」月底起實施　康復者、非康復者要打幾多針？　一文看清接種疫苗要求
第三階段「疫苗通行證」月底起實施　康復者、非康復者要打幾多針？　一文看清接種疫苗要求
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款