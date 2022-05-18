【阿里巴巴9988】阿里螞蟻齊退出 印度電商平台投資

印度Paytm電子商務私人有限公司（PEPL，又稱Paytm Mall）發布公告稱，其戰略重點從傳統的實體商品電子商務轉向B2B出口和開放網絡數字商務（ONDC）。隨著戰略調整，PEPL的股東也發生變化，阿里巴巴（09988）和旗下金融平台螞蟻集團退出PEPL。與此同時，「印度版支付寶」Paytm的上市主體One 97 Communications Ltd和公告中的PEPL沒有直接或間接股權關係，阿里巴巴和螞蟻集團對Paytm的持股不變。截至中午，阿里報88.05元，跌2.7%。

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Paytm Mall母企Paytm Ecommerce Pvt Ltd 據報早前分別向阿里巴巴，以及螞蟻金融購回其手中所有的Paytm Mall持股，分別為28.3％及14.9％，涉資4.2億盧比即4,300萬元。

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