【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」

英國倫敦本月將開放一條地鐵線路，線路以英女王名字伊麗莎白命名。英女王此前已因行動不便缺席多個公開活動，惟她周二（17日）突然到訪英國倫敦地鐵站，參觀伊麗莎白線。英女王為新線路竣工牌匾揭幕，並獲地鐵工作人員贈送一張英版「八達通」。

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倫敦交通局（TfL）早前宣布，伊麗莎白線將於5月24日向公眾開放。現年96歲的英女王在幼子愛德華王子（Prince Edward）陪同下，周二突然到訪柏靈頓站（Paddington Station） ，參觀完工的新線路。英國白金漢宮發言人表示，英女王出席是次活動旨在紀念線路完工，事前已告知有關組織或會出席。

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是次為英女王自出席亡夫菲臘親王（Prince Philip）追悼會後，首次出席溫莎郡以外地方的公開活動。她當日身穿鮮黃色套裝，精神狀態良好。她於當地時間約11時30分抵達，其後在首相約翰遜（Boris Johnson）等人陪同下，和項目多個重要工作人員會面。當中包括車站工作人員、鐵路運作人員等。

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英女王親自揭幕線路竣工牌匾，牌匾上寫著線路的名稱，伊麗莎白線（Elizabeth line）。英女王亦獲得地鐵工作人員贈送一張倫敦「八達通」Oyster card，工作人員其後向她展示自動增值方法。英女王一共在車站逗留約10分鐘，再於愛德華陪同下離開。愛德華其後再返回乘搭新線路，期間與車長交流。

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責任編輯：李俊儀