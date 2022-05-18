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【閱文772】國元：未來IP商業化潛力大 閱文目標看43.6元

股樓投資 13:00 2022/05/18

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國元證券持續看好閱文（00772）未來IP商業化潛力，維持「買入」評級，預計公司2022至2024年每股盈利（EPS）分別為1.15元（人民幣，下同）、1.31元及1.5元，當前股價對應市盈率約為24.6倍、21.6倍及18.8倍，盈利預測較之前有所下調，主要反映了疫情反覆導致公司版權運營業務出現一定波動。但是，考慮到公司為中國在綫文學龍頭且與騰訊（00700）泛娛樂板塊有較強的業務協同性，對公司未來兩年業務增長仍然看好，給予目標價43.6港元。

該行指出，由騰訊影業、新麗傳媒以及閱文影視聯合組成的「三駕馬車」已經高效協同，其中閱文由文字IP到動漫影視作品的產出效率提升明顯。首先今年電視劇有望上綫6至8部劇。今年春節檔《這個殺手不太冷靜》獲得26.23億元票房，元旦檔《李茂換太子》實現票房4.62億元，另外預計在疫情穩定的背景下，全年還有共2至3部電影上映。目前閱文將眾多經典IP進行新的改編，比如電視劇《慶餘年》、《贅婿》都將推出續集，公司通過自身搭建的IP生態鏈，與外部合作伙伴，推動IP可視化、商業化和迭代，進一步釋放了IP價值，產出「爆款」的確定性和整體抗風險性要更高。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份，請按【見下頁

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海外市場方面，公司海外閱讀平台Webnovel 已向海外用戶提供約2,100部中文翻譯作品，37萬部當地原創作品，累計用戶超過1億。公司還投資了其他國家在綫閱讀品牌，例如泰國OBU、韓國Munpia。閱文與非洲手機之王傳音成立合資公司來推廣非洲閱讀市場，與新加坡電信建立了新加坡網絡文學業務合作。國元證券認為公司持續推動在綫文學出海，用中國故事連接世界，這或為公司業績增量帶來新的空間。

【同場加映】青姐話：高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文：林衛

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閱文集團（00772） 目標價 買入 港股

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