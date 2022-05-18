【招行3968】高層被免職不改基本面向好 招行Q1業績穩健

國泰君安報告指，招商銀行（03968）前行長田惠宇被免職後正在接受調查，不改公司基本面穩定向好。公司繼續秉承「質量、效益、規模」動態均衡發展理念，始終堅持輕型銀行的戰略方向和一體兩翼的戰略定位，作為零售銀行龍頭，招行將堅持以市場為導向的戰略，繼續專注於財富管理、金融科技和風險管理。該行認為，雖然市場對前行長的消息有所擔憂導致股價下滑明顯，但公司長期穩定發展。

招行第一季淨利潤增長率較去年同期有所回落，實現營業淨收入919.99 億元（人民幣，下同），按年增長8.4%；淨利潤360.22億元，按年增長12.5%，淨利息收入544.64億元，增長近10%，實現非利息淨收入375.35 億元，增長6.3%，年化後歸屬於股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為1.5%和19.2%，按年分別增加0.04和減少0.3個百分點。

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期內，公司零售客戶數1.76 億戶，較上年底增長1.7%；管理零售客戶總資產（AUM）餘額11.3萬億元，較上年底增加5,800.8億元，增幅5.4%。國泰君安指，公司第一季業績穩健，雖然市場對前行長的消息有所擔憂導致股價下滑明顯，但不改公司基本面向好，公司長期穩定發展，推薦買入。

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撰文：林衛