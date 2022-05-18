【京東季績】中金：預計Q2收入增速面臨壓力 京東目標價下調一成多

京東（09618）公布第一季業績，收入2,397億元（人民幣，下同），按年增長18%，略超出市場預期，主要受益於需求較為堅挺的日用百貨收入及「第三方」收入；調整後歸母淨利潤40億元，按年增2%，淨利率1.7%，超出市場預期56%，主要得益於有效的費用控制，其中京東零售調整後營業利潤率達3.6%。中金預計，第二季調整後利潤率將保持平穩，考慮到利潤率較高的自營帶電和第三方業務有較大壓力，增長較快的商超品類仍微虧；疫情背景下履約費用率或將上升，但宏觀疲軟背景下公司營銷投放更為審慎；京喜拼拼聚焦少數省份運營，按年、按季有望減虧，綜合來看利潤率或持平。

受疫情和消費疲軟影響，該行下調今明兩年非通用準則淨利潤2.9%、17.7%至200億元和253億元。當前股價對應2022至2023年市盈率為26.8倍和21.3倍，維持「跑贏行業」評級，下調目標價11.4%至78美元，折合港元約為304元。該行認為，京東調整後淨利潤大超預期。收入驅動包括活躍用戶數增長16%至5.8億，預計公司今年將更多聚焦於用戶留存；日用百貨收入同比增長21%，帶動綫上直銷收入增長17%；服務收入強勁增長26%，其中佣金和廣告收入增長25%，物流和其他服務收入增長28%。

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然而，對「618」銷售不確定性較強，中金預計第二季收入按年或增長3%。從4月情況來看，考慮到全國實物商品網上銷售額按年下滑5%，盡管京東有較強供應鏈優勢，但由於京東在受疫情影響較大的北上廣深城市的收入佔比高於同業，料京東4月收入表現疲軟。同時，今年京東「618」銷售情況不確定性較高，估計公司第二季收入增速面臨壓力。

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撰文：林衛