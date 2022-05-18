▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：內地次季GDP料按季跌6% 全年經濟增長4.2%面臨顯著下行壓力

內地疫情對經濟大幅衝擊，瑞銀亞洲經濟研究主管主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去，但消費復甦進程可能更為緩慢，近期政府已加大政策支持，預計未來政策支持有望加碼，但不足以推升全年增長實現政策目標，預計第二季GDP按季下跌6%，低於瑞銀此前預測的下跌1%左右，這意味第二季GDP按年增速降至2%以內。

「如果政府放鬆防疫政策，物流和生產擾動消退，預計下半年經濟增長會企穩反彈。」

最主要救市政策可能是推升基建投資及放鬆房地產

她預期，最主要的政策支持可能主要針對推升基建投資，及放鬆房地產政策，如放鬆地方政府融資平台融資，放鬆商品房預售資金監管，支持房地產開發商發行在岸市場債券等。

汪濤表示，5月工業生產和貿易增速將有所反彈，社會消費品零售也有望回暖，但動態清零政策會持續限制經濟活動，抑制消費者預期，同時導致企業推遲生產和資本開支，瑞銀全年GDP增長4.2%的預測面臨顯著的下行壓力。

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