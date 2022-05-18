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【元宇宙】Mastercard推「生物識別結賬計畫」　客戶可用「微笑」支付

科技 12:12 2022/05/18

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Mastercard「生物識別結賬計畫」可為零售商提供生物識別支付方式，如面部識別和指紋掃描。（法新社）

過去十年，全球支付騙案增加了兩倍，損失金額高達300多億美元（約2,350億港元），而大多數國家的法律都是由銀行或信用卡公司，承擔全部或大部分賠償責任。為減低支付騙案發生，萬事達卡（Mastercard）推出「生物識別結賬計畫」（Biometric Checkout Program），只需用收銀台的鏡頭掃瞄客戶的臉或手掌，即可完成支付。

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將逐步推廣至全球

Mastercard表示，「生物識別結賬計畫」可為零售商提供生物識別支付方式，如面部識別和指紋掃描。在結賬時，用戶將能夠通過顯示他們的臉或手掌，而不是刷卡來驗證他們的付款。該計劃現時已在巴西聖保羅的五間St Marche雜貨店實施，並會在今年逐步推廣至全球地區，包括美國、歐洲、中東和亞洲。

Mastercard也與NEC、Payface、Aurus、PaybyFace、PopID和富士通（Fujitsu）等公司合作推出該計劃，並將提供一個最低標準、規範和指南的總體框架，以解決安全、生物識別性能水平和數據保護問題。

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客戶如想參與該計畫，就要先拍一張自己的臉或掃描指紋，並使用Mastercard的應用程式來進行註冊，這過程可在智能手機上完成。然後，客戶可添加一張信用卡，與他的生物特徵數據相關聯，最後就會記錄在Mastercard的資料庫中。

助開發元宇宙支付基礎設施

Mastercard網絡及情報總裁Ajay Bhalla表示，有朝一日，Mastercard的生物識別工具將會幫助開發其元宇宙的支付基礎設施。他指出：「在未來的元宇宙世界，人們可能在購買一件衣服前，會先在虛擬商店中試穿，又或將NFT與他們的生物識別身份聯繫起來。」

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責任編輯：陳卓賢

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