【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案周二（17日）繼續審訊。尊尼狄普代表律師Camille Vasquez指控Amber Heard向伴侶施暴早有前科，在2009年因向前度施暴被捕，但最終未被起訴。
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Amber Heard完成作供後，接受控方律師Camille Vasquez提問。Vasquez指，Amber Heard向另一半施暴早有前科，包括她在2009年向同性女友Tasya van Ree施襲，當時有兩名警員目睹Amber Heard毆打van Ree手臂並扯下其頸鏈，於是拘捕Amber Heard，但她最終未被起訴。
Amber Heard則否認指控，堅稱從未向尊尼狄普或其他伴侶施暴。
Vasquez其後播放一段Amber Heard承認毆打尊尼狄普的錄音，質問她是否多次向前夫施襲。Amber Heard隨即承認有做過，指只是出於保護自己。
Vasquez又展示兩人2015年度蜜月照片，顯示尊尼狄普眼睛下方有明顯瘀傷及腫脹。Amber Heard強調這張照片有後期處理，反指當時是尊尼狄普在火車上向她施暴。
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審訊較早時提及，尊尼狄普懷疑Amber Heard與美國男星占士法蘭高（James Franco）有染。Vasquez質問Amber Heard在2016年5月、兩人發生嚴重爭執翌日，占士法蘭高為何會到訪她與尊尼狄普的住所，質疑Amber Heard是趁前夫出國工作時，邀占士法蘭高偷情。
公寓閉路電視顯示，兩人當晚在電視裡，占士法蘭高把頭靠在她的肩膀上，二人相當親密。Amber Heard解釋因與占士法蘭高住同一棟公寓，二人是好友關係，當看到她被尊尼狄普用電話所擲的臉部傷勢，占士法蘭高才撫摸其臉部作回應。
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責任編輯：郭麗明