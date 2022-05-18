▲ 【大行看法】霸菱方偉昌：目前中資股估值已消化大部份下行風險 利用波動市對優質企業建倉

中港市場大幅波動，霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，由於投資者情緒脆弱，中國股票市場很可能會維持波動，但目前市場估值已經消化大部份的下行風險，預計會有進一步的刺激措施推出，為中國經濟及市場帶來支持，霸菱正利用近期市場波動的機會，對估值已經回落至合理水平的優質企業建倉。

看好基建、國內消費、醫療保健等行業

方偉昌繼續看好中國股票市場，特別是考慮到寬鬆政策支持下2021年下旬的低基數效應，而隨著經濟逐步正常化，可持續增長、供應鏈自給自足、科學與科技創新以及生態意識等結構性趨勢很可能將繼續顯現，利好新基建、國內消費、醫療保健、科技本土化及可持續發展等行業及主題的中長線前景。

他指，地緣政治加劇通脹壓力，中國作為多種商品主要出口國，能夠將成本轉嫁至客戶的上游生產商及企業或會跑贏大市，而中國人民銀行與美國聯儲局出現政策分歧，亦令人民幣前景疲弱，將有利於出口型行業。

內地疫情持續，方偉昌稱，近日中國政府對新冠疫情堅持「零容忍」態度，封城措施對國內消費及部份生產活動造成影響，若沒有進一步的貨幣和財政措施刺激經濟，將難以實現今年GDP增長5.5%的目標。

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