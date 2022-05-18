【新冠疫苗】美國FDA批准 5至11歲打第3針

為加強防範新冠肺炎疫情，全球各地積極加強接種第3針，甚至是第4針疫苗，但多數兒童未有包括其中。美國食品及藥物管理局（FDA）日前宣布，批准5至11歲兒童接種第3針，認為此舉有助加強保護兒童。

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FDA分析輝瑞提交的數據後，周二（17日）批准5至11歲兒童在完成兩劑接種後最少5個月，可打第3針疫苗。FDA疫苗負責人馬克斯（Peter Marks）表示，當局認為第3針可以增強有關年齡組別兒童對新冠病毒的保護力，而且利大於弊。

輝瑞數據顯示，67名5至11歲兒童在接種第3針後一個月，體內抗體水平更高。FDA檢驗數據後指出，未發現有關年齡人士打第3針有安全疑慮，而多數兒童接種後出現輕微副作用，症狀亦與其他年齡層差不多。

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不過，FDA今次批准接種第3針的建議，未有就數據召開委員會商討。美國疾控中心（CDC）獨立疫苗專家委員會將在周四（19日）開會，討論是否與FDA作出相同接種建議。

根據CDC數據，截至4月為止，美國5至11歲兒童中僅約28%完成首劑接種。FDA周二的聲明中，呼籲家長美國帶領子女去接種疫苗，做好保護措施對抗病毒。FDA指雖然兒童感染後較少出現重症，但變種病毒Omicron冬天肆虐美國時，仍有大批兒童確診及需要入院。

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責任編輯：吳漢培