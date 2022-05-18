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【北韓疫情】世衛憂爆發新變種 指無打疫苗風險高

環球社會熱點 11:39 2022/05/18

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北韓確認出現首宗新冠肺炎患者後，陸續出現大量人發燒，累計發燒個案已過百萬宗。世界衛生組織警告，新冠病毒於未接種新冠疫苗的群體傳播率高，憂慮北韓會爆發新變種。

英美研究指多國兒童患神秘肝炎 或關新冠病毒事 【下一頁】

世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（17日）表示，他非常憂慮北韓疫情，擔心新冠病毒會在大量有慢性疾病的未接種新冠疫苗群體中廣泛傳播。

公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指，如果北韓並無選擇以可用的工具來控制疫情，情況固然使人憂慮。

瑞安指例如在北韓等國的疫情傳播一旦不受控，導致新變種出現的風險也更高。

譚德塞透露，世衛正遊説北韓與非洲國家厄立特里亞（Eritrea）展開新冠疫苗接種計劃。世衛也要求北韓通報有關當地爆發疫情的詳情及數據，但仍未獲得北韓答覆。

【北韓疫情】發燒人數續增加 派萬人追蹤潛在感染者 【下一頁】

北韓欠缺足夠的新冠檢測工具來驗證發燒患者是否感染新冠肺炎，但國際專家普遍相信當地絕大部分發燒個案均由新冠病毒引起。

北韓防疫部門指截至周二（17日）下午，全國再新增超過23.2萬宗發燒個案，累計增至超過171萬宗。其中超過102萬人康復，有62人死亡。

北韓領袖金正恩同日召開勞動黨中央委員會政治局常務委員會會議，批評相關部門在新冠疫情初期應對不力，要求加強建設衛生防疫系統。

金正恩和其餘與會者均未有佩戴口罩，南韓媒體指他們是希望展示出有能力戰勝疫情的決心。

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責任編輯：鄭錦玲

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