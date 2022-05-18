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【紓困措施】34類政府收費延長豁免或寬減一年　今年10月陸續生效

商業 11:36 2022/05/18

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早前政府於《財政預算案》公布，將延長豁免或寬減現行部分政府收費的措施一年。（資料圖片）

早前政府於2022至2023年度《財政預算案》公布，延長豁免或寬減現行部分政府收費的措施，將於今年10月起陸續生效。當中惠及的行業包括航空、 零售及飲食業等。

【本地遊】「賞你遊」反應熾熱　帶旺離島食肆團餐訂單倍增

政府將於5月20日刊憲，延長豁免或寬減現行34類政府收費額外一年，並於今年10月起陸續生效，料政府收入將因此減少約17億元。

部分獲得豁免或寬減的政府收費如下：

（一）延長豁免商用車輛的牌照及驗車費用至2023年12月29日，惠及超過17萬輛商用車輛的車主

（二）延長豁免封閉道路通行許可證費用至2023年12月29日， 惠及約13,000輛跨境貨車、巴士和出租汽車的經營者

（三）延長豁免小販、食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、工廠食堂、烘製麵包餅食店等的牌照費用至2023年9月30日，惠及約39,000名持牌人

（四）延長豁免工商業污水附加費至2023年12月31日，惠及約34,000個商戶（食品製造業及飲食業為主）

（五）延長豁免及減收小型工程承建商及電業承辦商／工程人員的註冊費用分別至2023年10月20日及2023年9月30日，惠及約19,000個小型工程承建商及10.1萬名電業承辦商／工程人員

（六）延長豁免港口設施及燈標費至2023年9月30日及停留許可證費用至2023年10月31日，惠及約18萬遠洋船、高速船及內河船的抵港船次的經營者。

此外，建造業議會亦會延長豁免建造業工人的註冊及續期費用額外一年至2023年9月30日，措施將惠及約12萬名建造業工人，估計建造業議會將因此減少約900萬元收入。

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責任編輯：葉泳珊

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