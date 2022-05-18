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【TSLA】馬斯克：Tesla AI日將於8月19日舉行　預告「有許多很酷的更新」

股市 11:17 2022/05/18

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【TSLA】馬斯克：Tesla AI日將於8月19日舉行　預告「有許多很酷的更新」

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，Tesla AI日（人工智能日）將於8月19日舉行，並預告「有許多很酷的更新」（so many cool updates）。另外，他亦歡迎一眾人工智能（AI）、軟件、晶片人才於Tesla AI日加入公司。

去年，馬斯克於AI日表示將打造一個名為 「Tesla Bot」 的人形機器人，其原型機會在今年登場，並計劃在未來幾年內正式推出。

該個項目代號為「Optimus」的機器人是將採用與特斯拉電動車自動駕駛系統的同款晶片和傳感器，預計身高為5呎8吋，頭部將設有螢幕來顯示訊息。據特斯拉介紹，自動駕駛系統的鏡頭將安裝在機器人的頭部，預計機械人重量約125 磅，可承載 45 磅及舉起150磅，機械人每小時可以跑5英里。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

美股 科技產品 軟件 人工智能 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 晶片 馬斯克 Tesla

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