【本地遊】「賞你遊」反應熾熱　帶旺離島食肆團餐訂單倍增

▲ 疫情緩和，有不少市民對本地遊有興趣，亦有旅行社擬每月舉辦30團本地遊。（黃建輝攝）

上月22日起，本地旅行團亦得以復辦，有旅行社表示，本地遊整體報名情況頗熱烈，能夠每日成團。有位處離島的酒樓亦受惠，6月份團餐定單倍增。

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本地遊由4月22日起復辦，參加者人數已放寬至不多於100人。本地旅行團再次起行將近1個月，縱橫遊常務董事袁振寧認為，報名情況符合預期。他透露，放寬後的首1個星期內，每日有200至300名顧客報名。本地遊重開1個月內，料報名的顧客人數達2,000人左右。

「賞你遊」報名現人龍 惟難依賴本地遊

不過，袁振寧強調，旅行社不能依靠經營本地遊生存。現時舉辦本地旅行團，只為讓員工「有工開」，可讓他們與顧客維持互動。縱橫遊亦要着手籌備重啟外遊，故只能有限度開設本地旅行團。

另一旅行社駿景遊經理曾先生則指，本地遊的報名情況理想；尤其是「賞你遊」活動昨日開始報名，很快額滿。他透露，本月約舉行20團本地遊，生意難與疫情爆發前比較，大概只有當時的2至3成收入。短期內擬增加本地旅行團至每月25至30團。在最理想的情況下，生意額可恢復至疫情前的5成水平。

捷旅（Jetour）主席何栢霆亦稱，現時本地遊旅行團的報名情況相當熱烈，出發日子不單只是周末假期，基本上每天亦有1至2個旅行團出發。

6月團餐訂單倍升

疫情緩和，令市民更踴躍探索不同離島的新景點，餐廳亦能受惠。有接辦旅行團團餐的南丫天虹表示，現時平日亦有4至5圍8人團餐，周末假期甚至接待多達200至300人。生意雖比第5波疫情最嚴峻的時期回升6成，但該店董事總經理陳詠楓稱，較第一次推行本地遊時少。然而受惠於賞你遊計劃，目前已接獲的6月份團餐定單，較本月大幅增加1倍。

▲ 有接辦旅行團團餐的南丫天虹表示，現時平日亦有4至5圍8人團餐。（資料圖片）

位於布袋澳的發記海鮮酒家負責人布小姐表示，自本地遊重啟後，生意錄得4成增長；亦有不少4至8人的散客。以8人一枱計算，平均每枱消費2,000元左右。若政府進一步放寬每枱人數增加至12人等，料屆時生意可續上升6、7成。

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記者：葉泳珊