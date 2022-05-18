▲ 【大行報告】新創建未來一年斥23億回購股份、股價升逾6% 里昂：回購消息有驚喜、升目標價及評級

新創建 （00659） 將於5月18日起未來一年，回購最多3億美元（約23.4億港元）股份，相當於已發行股本8.2%。里昂認為，新創建對上一次回購股份為2008財年下半年，當時斥資約600萬美元（約4660萬港元），今次再公布回購的消息屬正面驚喜，反映公司採取更進取的行動，以回饋投資者。

新創建周三升逾6%，高見7.84元。

里昂估計，新創建會於2022財年及2023財年，分別回購總值2.93億元及20億元的股份，2023財年的淨負債比率亦會降4個百分點至42%。「若新創建用盡3億美元回購，預期2022財年及2023財年股份獲得的現金回報可增長51%。」

現時新創建股價較每股資產淨值（NAV）折讓約50%，比同業的38%為高。較里昂稱，計及出售飛機租賃業務Goshawk後，2023財年經常性利潤減少8%，估計股價折讓幅度收窄至46%，但仍高於長期平均的折讓38%，因此調升目標價16.9%至9元，評級亦由「跑贏大市」升至「買入」。

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