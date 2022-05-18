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拜登批白人至上主義有毒 悼念水牛城槍擊案死者

環球社會熱點 11:13 2022/05/18

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美國紐約州水牛城上周末發生槍擊案，槍手是一名白人青年，被指出於種族動機作案。 美國總統拜登夫婦到水牛城槍擊案現場獻花，期間譴責白人至上主義，並形容為毒藥。拜登指，將保證邪惡不會在美國取得勝利。

美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案 【下一頁】

紐約州水牛城（Buffalo）上周六（14日）槍擊案造10人死亡，3人受傷。拜登（Joe Biden）夫婦周二（17日）到現場悼念死者，期間拜登發表講話，形容白人至上主義是一種毒藥，但當局需盡可能清楚有力地表明，白人至上的意識形態在美國沒有立足之地。拜登呼籲，所有人站出來一同拒絕白人至上主義，不要保持沉默。

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拜登夫婦在多位紐約州政治人物陪同下，到槍擊案現場附近的一棵樹下獻花悼念死者。他在演講中形容，事件是簡單且直接的國內恐怖主義。他亦譴責，有人為權利及政治利益，通過媒體及互聯網散布白人至上的謊言，但他將保證邪惡在美國不會獲勝，仇恨不會佔據上風。

美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版） 【下一頁】

拜登在演講期間亦有安慰遇襲者家屬，指明白失去一部分靈魂的感覺，夫婦二人其後亦有到社區中心探訪遇襲者親屬，活動閉門舉行。

根據美國疾控中心（CDC）數據，美國2020年共有逾4.5萬人死於槍械有關襲擊。拜登已要求國會通過收緊槍械管制法案，內容包括增加購買者背景審查，及禁止使用軍用式武器等，但他在水牛城行程中承認，法案難以獲得通過，同時強調不會放棄。

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責任編輯：李俊儀

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